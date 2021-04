Marisa Telo | chi è la moglie di Massimo Boldi? come è morta?

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è ladi, famoso attore e comico di grandissimo successo. Lui oggi sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata privata.è ladie suo più grande amore. La donna aveva origini napoletane ed era nata nel 1957 ed è purtroppo venuta a mancare nel 2004 a causa di una malattia contro la quale aveva combattuto per moltissimo tempo. La coppia si è conosciuta nei primi anni 70 e il loro amore è stato travolgente e così nel 1973 si sono sposati e dalla loro unione matrimoniale sono nati tre figlie Micaela nata nel 1974, Manuela nata nel 1981 e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marisa Telo

ChietiToday

Questo fine settimana sarebbe stato, come sempre, l'occasione per state con la mogliee la ... Con un, posto sopra di lui, abbiamo pensato che ciascuna persona, negli ultimi istanti di vita, ...... Giugiaro, professionalmente, ma soprattutto Maria Luisa "" Bassano, interprete dal ... Un bambino si aggira in una stanza in penombra, scopre un oggetto coperto da unbianco. Ovviamente è lei,...