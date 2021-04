Mario Draghi | il top player d' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021), l’uomo che ha salvato l’euro, inventato il quantitative easing e resuscitato le economie di mezza. Ma quando si passa dalla comfort zone alla prima prova politica da premier, cioè un Recovery da 248 miliardi? Leggete qui. Financial Times, 22 aprile: “plots 221bln rebuilding of Italy’s recession ravaged economy” (“piazza 221 miliardi per riscostruire l’economia italiana devastata dalla recessione). Frankfurter Allgemeine, 24 aprile: “WieWachstum schaffen will” (“Comevuole creare la crescita”). Financial Times, 25 aprile: “How’s Italy became ’model European” (“Come l’Italia diè diventata un modello europeo”). Le Figaro, 25 aprile: “Italie: le moment ...