Made in Italy, in Puglia wurstel e mortadelle a KM 0 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Coldiretti Puglia annuncia il lieto evento: nascono a Taranto i salumi agricoli a Km 0. Saranno disponibili nel mercato "Campagna amica". Se si pensa alla Puglia in campo alimentare immediatamente la mente rimanda all'olio, al vino, al pane, a prodotti derivati dal grano o alle verdure fresche. Ma l'eccellenza gastronomica pugliese riguarda anche prodotti più

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy VELVET MEDIA INNOVA IL MARKETING NELL'ENOGASTRONOMIA, PARTNERSHIP CON NEWSFOOD.COM ... in piena pandemia, e soprattutto per essere pronti a salire sul treno del nuovo Rinascimento digitale dell'economia Made in Italy. Gli obiettivi si potranno raggiungere solo ed esclusivamente ...

Outlet Gutteridge: fino al 70% di sconto su giacche, completi e pantaloni Garanzia di gusto ed eleganza , Gutteridge rinnova la tradizione della sartoria made in Italy , proponendosi sul mercato con tagli eleganti e prezzi estremamente competitivi se si considera la ...

Made in Italy, filiera e regionalità: più valore dall’origine in etichetta Il Sole 24 ORE Italia-Francia: un programma formativo per i professionisti del cinema Prende forma ALPI FILM LAB, iniziativa di formazione cinematografica transfrontaliera che mette in relazione Italia e Francia, promossa da Museo Nazionale del Cinema e Bonlieu Scène Nationale Annecy, ...

Successo di pubblico per la Settimana del Libro Italiano Oltre 10.000 persone raggiunte e più di 15.000 visualizzazioni: sono i numeri della prima edizione online della Settimana del Libro Italiano organizzata dall’Istituto di Cultura Italiana Dante Alighie ...

