Le previsioni meteo di giovedì 29 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) – Instabile al Nord, condizioni in peggioramento al Centro. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud. – Ancora instabile al Nord e al Centro con condizioni in peggioramento. Ancora sereno al Sud. Nord – Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento anche sulle regioni centrali Peggiora anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti sul quadrante tirrenico e sulla Sardegna, con possibili piovaschi anche di moderata intensità. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Sud – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni meridionali Cielo in ...

