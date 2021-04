Jeans in piazza a Torino contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un Jeans steso per terra, nella centrale piazza Castello, a Torino, per non dimenticare le violenze sulle donne, la "cecità di certe istituzioni e alcune sentenze". Alla vigilia dell'uscita del libro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unsteso per terra, nella centraleCastello, a, per non dimenticare le violenze, la "cecità di certe istituzioni e alcune sentenze". Alla vigilia dell'uscita del libro ...

gravitazeroeu : Ci credereste? La voce Denim Day su #Wikipedia è solo in lingua inglese, nonostante il fatto tragico sia avvenuto i… - rep_torino : 'Break the silence', piazza Castello ricoperta di jeans contro la violenza sulle donne [di Carlotta Rocci] [aggiorn… - PanettaRosita : RT @rep_torino: Donne, oggi jeans in piazza contro la violenza: 'Rompere il silenzio per sopravvivere' [di Ottavia Giustetti] [aggiornament… - Valessiabi : RT @annamariamoscar: Donne, domani jeans in piazza contro la violenza: 'Rompere il silenzio per sopravvivere' - FuturaTorino : ??I jeans come simbolo per dire basta alla violenza di genere. Oggi si terrà in piazza Castello la manifestazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeans piazza Jeans in piazza a Torino contro la violenza sulle donne Un jeans steso per terra, nella centrale piazza Castello, a Torino, per non dimenticare le violenze sulle donne, la "cecità di certe istituzioni e alcune sentenze". Alla vigilia dell'uscita del libro ...

Domani jeans stesi in piazza Castello contro le violenze di genere TORINO. Un mare di jeans stesi in piazza per dire basta alle violenze di genere. "Non è un capo di abbigliamento a stabilire la gravità di una molestia e di una violenza" è il motto del flash mob dell'associazione Break ...

