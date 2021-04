IVECO T-Way | presentato l’erede del leggendario Trakker

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –cala il tris. Dopo l’S-Way e l’X-Way, arriva il fratello più “tenace”. Robustezza e affidabilità:oggi il nuovoT-WAY che si inserisce nel solco della gloriosa stirpe di veicoli off-road del brand di CNH Industrial Obiettivo dichiarato superare ogni aspettativa in termini di produttività, capacità di carico utile, sicurezza e comfort di guida. L’insieme di queste caratteristiche, quali estrema robustezza, prestazioni elevate e affidabilità, sono, tra l’altro, perfettamente espresse dal tema della campagna di lancio: “T-WAY. TRATTALO MALE”.Un lancio virtuale, rivolto alla rete di concessionari e stampa internazionale, in grande stile, ospitato sul canale digitaleLive Channel, con lo scopo – chiarisce la nota – “di far rivivere ...

L'T -è l'ultimo tassello del rinnovo della gamma pesante, una delle più originali, performanti e innovative sul mercato." "Con l'T -abbiamo sconvolto il settore", ...La cabina condivide il design confortevole della gamma, ed e' disponibile in due versioni: corta AD e lunga AT con tetto basso o alto. Il sedile di guida, comodo ed ergonomico, e' abbinato ...IVECO completa la gamma pesante IVECO WAY con il nuovo camion per applicazioni off-road sviluppato per le missioni più difficili e le condizioni più estreme ...Progettato per le missioni off-road, l'IVECO T-Way va a completare le nuove gamme della Casa di Torino, declinate nell'X-Way (il crossover pesante) e S-Way ...