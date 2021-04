Inter, tra main sponsor e nuovo stadio: Steven Zhang chiamato a sbloccare lo stallo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sul tavolo di Steven Zhang anche la questione nuovo stadio e main sponsor Sarà un’agenda fitta di impegna quella di Steven Zhang che farà il suo ritorno in Italia domani. Tra gli appuntamenti in agenda del numero uno nerazzurro ci sono due questioni molto importanti: quella relativa al nuovo main sponsor e quella al nuovo stadio. nuovo stadio – “Dopo che anche ieri il sindaco di Milano Sala ha ribadito che attende di avere certezze sulla proprietà di Inter e Milan anche per i prossimi tre anni. Zhang ha Interesse a confrontarsi con Sala per sbloccare l’impasse, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sul tavolo dianche la questioneSarà un’agenda fitta di impegna quella diche farà il suo ritorno in Italia domani. Tra gli appuntamenti in agenda del numero uno nerazzurro ci sono due questioni molto importanti: quella relativa ale quella al– “Dopo che anche ieri il sindaco di Milano Sala ha ribadito che attende di avere certezze sulla proprietà die Milan anche per i prossimi tre anni.haesse a confrontarsi con Sala perl’impasse, ...

