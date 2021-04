Immortals Fenyx Rising | Gli Dei Perduti | la recensione del terzo ed ultimo DLC – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un po’ a sorpresa Ubisoft rilascia anche ilDLC di: gli Dei. Una variazione sul tema che serviva, al netto di qualche ingenuità: ecco la nostra.. Non nascondiamo che tornare a parlare così presto di, ad una manciata di settimane dalladel secondo DLC, non ce lo aspettavamo. Sul finire della scorsa settimana, a tempo record, anche iledDLC di, ha fatto capolino su PC e, provando a fare quel che gli altri non erano del tutto riusciti: variare. Scopriamo com’è ...

...Challenge Accepted Edition su GameStop Hunting Simulator 2 " Clicca qui per acquistare Hunting Simulator 2 su Amazon " Clicca qui per acquistare Hunting Simulator 2 su GameStop...Da qualche giorno è disponibile l'ultima espansione attualmente prevista per l'open world UbisoftRising . Il DLC, intitolato Gli Dei Perduti , riprende la storia della campagna principale, proponendo un nuovo protagonista e un nuovo punto di vista? in tutti i sensi. Inizia così l'...Un po' a sorpresa Ubisoft rilascia anche il terzo DLC di Immortals Fenyx Rising: gli Dei Perduti. Una variazione sul tema che serviva, al netto di qualche ingenuità: ecco la nostra recensione.. Non ...Il terzo contenuto aggiuntivo introduce nuovi contenuti per l'avventura open-world di Ubisoft.