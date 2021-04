Il garante della privacy sul caso Grillo: 'La diffusione del video della ragazza è un atto illecito' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oltre all'indagine giudiziaria ancora in corso per il presunto stupro di 4 ragazzi ai danni di una giovane donna, è arrivato un comunicato da parte dell' Autorità garante per la privacy che ricorda ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) Oltre all'indagine giudiziaria ancora in corso per il presunto stupro di 4 ragazzi ai danni di una giovane donna, è arrivato un comunicato da parte dell' Autoritàper lache ricorda ...

Advertising

FedericoDinca : Ringrazio @GiuseppeConteIT per quello che ha fatto al Governo e per quello che farà con il @Mov5Stelle portando nuo… - ilriformista : Il Pd non è più il garante della governabilità, Draghi vi è subentrato e ha cambiato le carte in tavola… - lunar_puck : Per Garante della Privacy, #BeppeGrillo che diffonde il video del presunto stupro compie un illecito amministrativo… - T_h_e__J_ok_e_r : @Sicksadworld420 Hai una concezione del diritto penale ghettizzante per la galassia lgbt e discriminante per il res… - Thankilpin : Non ho nulla contro Pioli, persona perbene e professionista serio. Non credo che le colpe siano solo sue ma essendo… -