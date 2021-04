Il Covid soffia sulla crisi | allarme Cgil | ' 27 milioni di ore di cassa integrazione | 56mila lavoratori a rischio'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA L'emergenza sanitaria continua ad impattare in maniera importante sull'occupazione nelle Marche . Nel primo trimestre del 2021 sono state richieste e autorizzate complessivamente 27di ...

Advertising

MariaLa30651360 : RT @Open_gol: «La Lega deve scegliere se stare dalla parte di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere l… - Open_gol : «La Lega deve scegliere se stare dalla parte di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per… - AgenziaOpinione : GIUSEPPE CONTE * COVID – CHIUSURA ORE 22.00 / REPLICA A SALVINI: « DA CHE PARTE STARE? DALLA PARTE DI CHI SOFFIA SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid soffia

corriereadriatico.it

... la Cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga) si attesta a oltre 21,2 milioni di ore (a fronte di 1,4 milioni di ore nel 2020, quando era ancora contenuto l'impatto del), mentre ...... magari un ex giocatore del club che fu?) La curiosità è che (anche) sul clubil vento dell'Est - sul Titano la vaccinazione anti -avviene con Sputnik - visto che si profila una ...ANCONA L’emergenza sanitaria continua ad impattare in maniera importante sull’occupazione nelle Marche. Nel primo trimestre del 2021 sono state richieste e autorizzate complessivamente ...Prende forma il nuovo San Marino Calcio che si appresta a ritornare sulla ribalta del calcio italiano dopo il “divorzio” del 2017 che cancellò una lunga storia fatta di 15 anni di calcio professionist ...