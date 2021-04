I Genitori Tarantini scrivono ad Amnesty International

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Egregio Emanuele Russo, il mondo intero riconosce il valore delle azioni e delle manifestazioni chepromuove da tanti anni. Arrivi all’Organizzazione che Lei presiede in Italia il saluto di Taranto, la cui intera provincia, ma in particolare il capoluogo, vive una drammatica situazione oramai da decenni. Sottomessa alla continua minaccia, troppo spesso mortale, di impianti industriali altamente inquinanti, sostenuti indegnamente dallo stesso Stato italiano, Taranto continua a versare lacrime e sangue ininterrottamente dall’ormai lontano 1965. Sembra una esagerazione, ma valgano, a conferma, i dati dello Studio S.E.N.T.I.E.R.I., commissionato dal Ministero della Salute (in particolare, quelli riguardanti i bambini di Taranto): – mortalità infantile: +21% oltre la media regionale; – età da 0 a 14 anni: + 54% di ...