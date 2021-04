Guilty Gear Strive: Date e contenuti della seconda Open Beta (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Open Beta Test #2 di Guilty Gear -Strive- si terrà dal 14 al 16 maggio su PlayStation 4 e PlayStation 5. In questo nuovo Beta Test i giocatori potranno provare con mano tutto il roster del gioco, Anji Mito e I-No si aggiungeranno, infatti, alla lista dei personaggi giocabili. I server saranno aperti nei seguenti orari: Dal 14 maggio alle ore 05:00 CEST al 16 maggio alle ore 16:59 CEST In aggiunta ai nuovi personaggi, l’Open Beta Test #2 porta anche un miglior bilanciamento e un rinnovato sistema di lobby online. Nel corso del Beta Test saranno disponibili le seguenti modalità: Modalità Offline: VS COM / VS 2P Tutorial Mode Training Mode Modalità Online:Online Match *I Player Match (creazione di lobby private o pubbliche ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Test #2 di- si terrà dal 14 al 16 maggio su PlayStation 4 e PlayStation 5. In questo nuovoTest i giocatori potranno provare con mano tutto il roster del gioco, Anji Mito e I-No si aggiungeranno, infatti, alla lista dei personaggi giocabili. I server saranno aperti nei seguenti orari: Dal 14 maggio alle ore 05:00 CEST al 16 maggio alle ore 16:59 CEST In aggiunta ai nuovi personaggi, l’Test #2 porta anche un miglior bilanciamento e un rinnovato sistema di lobby online. Nel corso delTest saranno disponibili le seguenti modalità: Modalità Offline: VS COM / VS 2P Tutorial Mode Training Mode Modalità Online:Online Match *I Player Match (creazione di lobby private o pubbliche ...

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear Guilty Gear Strive: annunciate le date della seconda Open Beta Arc Sysrem Works ha annunciato le date della seconda Open Beta del picchiaduro Guilty Gear Strive , in arrivo su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC nel corso del 2021. Il secondo test aperto si terrà dal 13 al 16 maggio . A differenza della prima Beta ( qui il nostro provato), ci ...

Guilty Gear Strive: annunciate le date della seconda Open Beta Gamesvillage Guilty Gear Strive: Date e contenuti per la seconda Open Beta Arc System Works è lieta di annunciare la seconda Open Beta per Guilty Gear Strive, la quale si terrà su PS4 e PS5 dal 13 al 16 Maggio 2021. La nuova BETA ...

Guilty Gear Strive: seconda Open Beta a metà maggio, date e dettagli Guilty Gear Strive si preara ad ospitare una seconda fase Open Beta in programma a metà maggio, ecco tutti i contenuti.

