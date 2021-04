Gorizia festeggia 1020 anni

Leggi su udine20

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 28 aprile del 1001veniva citata ufficialmente per la prima volta in un documento in cui l’imperatore Ottone III donava il castello di Salcano e la villa chiamata Gorica per metà al Patriarcato di Aquileia e per l’altra metà al conte del Friuli, Guariento, della casata degli Eppenstein. Oggi, quindi, la città compie. Un traguardo che l’amministrazione comunale avrebbe voluto celebrare degnamente, considerando anche la nomina a Capitale europea della cultura con Nova Gorica, ma il Covid 19 non lo ha consentito. “Imenti sono solamente rinviati a fine settembre- annuncia il sindaco, Rodolfo Ziberna-, e si svolgeranno nell’ambito della manifestazione Contea, ideata proprio per celebrare i compledie che avrebbe dovuto svolgersi a fine aprile. ...