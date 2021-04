EUROVISION, LA STORIA E I VOLTI: GLI ANNI 70. LA VITTORIA DEGLI ABBA, LA RAI EVITA LA DIRETTA PER UN REFERENDUM (Di mercoledì 28 aprile 2021) Terza puntata del nostro speciale dedicato alla STORIA dell’EUROVISION Song Contest. Questa volta ci dedichiamo agli ANNI 70. Tra gli eventi principali, la VITTORIA DEGLI ABBA con Waterloo, l’Italia che sfiora la seconda VITTORIA con Gigliola Cinquetti, la differita in un’edizione per EVITAre a causa del REFERENDUM sul divorzio e la prima e finora unica VITTORIA del Principato di Monaco. Tra i partecipanti italiani, Massimo Ranieri e GiANNI Morandi. EUROVISION SONG CONTEST, LA STORIA E I VOLTI LE EDIZIONI DAL 1970 AL 1979 1970 La quindicesima edizione dell’EUROVISION si tenne ad Amsterdam, presso l’Amsterdam RAI Exhibition and ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Terza puntata del nostro speciale dedicato alladell’Song Contest. Questa volta ci dedichiamo agli70. Tra gli eventi principali, lacon Waterloo, l’Italia che sfiora la secondacon Gigliola Cinquetti, la differita in un’edizione perre a causa delsul divorzio e la prima e finora unicadel Principato di Monaco. Tra i partecipanti italiani, Massimo Ranieri e GiMorandi.SONG CONTEST, LAE ILE EDIZIONI DAL 1970 AL 1979 1970 La quindicesima edizione dell’si tenne ad Amsterdam, presso l’Amsterdam RAI Exhibition and ...

