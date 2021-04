Da destra a sinistra le sfide sono le stesse: sopravvivere al piano di riforme di Draghi (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’interno della maggioranza del governo Draghi la tensione è palpabile. Ormai non si capisce più chi sta da una parte e ci dall’altra, ma una cosa è certa: bisogna seguire il piano delle riforme. Non c’è alternativa: il debito pubblico altrimenti andrebbe fuori controllo. I partiti, però, lo sanno: i cambiamenti rischiano di mettere in discussione dei sistemi consolidati, i bacini di interesse elettorale. Forse è proprio per questo che ieri in Senato il Premier Draghi ha detto che “il piano si può attuare solo se c’è volontà di successo”… Governo Draghi, le riforme statali spaventano i partiti Le premesse non sono le migliori: alcuni giorni fa, presentando il piano delle riforme del governo Draghi e ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’interno della maggioranza del governola tensione è palpabile. Ormai non si capisce più chi sta da una parte e ci dall’altra, ma una cosa è certa: bisogna seguire ildelle. Non c’è alternativa: il debito pubblico altrimenti andrebbe fuori controllo. I partiti, però, lo sanno: i cambiamenti rischiano di mettere in discussione dei sistemi consolidati, i bacini di interesse elettorale. Forse è proprio per questo che ieri in Senato il Premierha detto che “ilsi può attuare solo se c’è volontà di successo”… Governo, lestatali spaventano i partiti Le premesse nonle migliori: alcuni giorni fa, presentando ildelledel governoe ...

