Covid, per spostarsi il 78% preferisce l’auto ai mezzi pubblici (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le nuove prospettive della mobilità e le necessità del consumatore del new normal ridisegnano il settore automotive andando incontro al cambiamento che sta coinvolgendo le persone, le città e il modo di spostarsi da un posto all’altro. La tendenza a preferire l’auto privata come l’opzione di trasporto più sicura nella nuova normalità è quanto emerge dalla Millennial Car Survey 1 pubblicata da CarNext, dove oltre il 78% degli intervistati italiani dichiara di essere più propenso a guidare la propria auto piuttosto che spostarsi con i mezzi pubblici e il 64% sostiene che il motivo della preferenza sia legato proprio alla pandemia. Al tempo stesso, i Millennial oggi richiedono soluzioni di mobilità integrata complementari a bus e metropolitane, e in grado di contenere la congestione in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le nuove prospettive della mobilità e le necessità del consumatore del new normal ridisegnano il settore automotive andando incontro al cambiamento che sta coinvolgendo le persone, le città e il modo dida un posto all’altro. La tendenza a preferireprivata come l’opzione di trasporto più sicura nella nuova normalità è quanto emerge dalla Millennial Car Survey 1 pubblicata da CarNext, dove oltre il 78% degli intervistati italiani dichiara di essere più propenso a guidare la propria auto piuttosto checon ie il 64% sostiene che il motivo della preferenza sia legato proprio alla pandemia. Al tempo stesso, i Millennial oggi richiedono soluzioni di mobilità integrata complementari a bus e metropolitane, e in grado di contenere la congestione in ...

