Clubhouse è l’app più copiata del 2021. Ecco come i colossi tech stanno investendo sul mercato degli audio (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Reel di Instagram sono molto simili ai video di TikTok. Le storie di Twitter non sono poi così diverse da quelle di Instagram, che a loro volta ricordano da vicino quello di Snapchat. La storia della tecnologia è piena di repliche. Modelli che vengono lanciati da un’azienda e poi presi, reinventati e migliorati da altre. Anzi. Le battaglie sui brevetti sono proprio all’origine di questo settore. Non sorprende quindi che l’app più chiacchierata del 2021 sia diventata già piena di decine di cloni. Al momento Clubhouse funziona solo per prodotti Apple ma gli sviluppatori dell’app sono al lavoro per creare la versione Android. Una missione cruciale per l’azienda, visto che le quote di Android sfiorano il 90% di tutto il mercato degli smartphone. Il filone più importante della miniera di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Reel di Instagram sono molto simili ai video di TikTok. Le storie di Twitter non sono poi così diverse da quelle di Instagram, che a loro volta ricordano da vicino quello di Snapchat. La storia della tecnologia è piena di repliche. Modelli che vengono lanciati da un’azienda e poi presi, reinventati e migliorati da altre. Anzi. Le battaglie sui brevetti sono proprio all’origine di questo settore. Non sorprende quindi chepiù chiacchierata delsia diventata già piena di decine di cloni. Al momentofunziona solo per prodotti Apple ma gli sviluppatori delsono al lavoro per creare la versione Android. Una missione cruciale per l’azienda, visto che le quote di Android sfiorano il 90% di tutto ilsmartphone. Il filone più importante della miniera di ...

Advertising

BellSailing : RT @alepom: ? Mentre #Clubhouse è in difficoltà nello sviluppo (non hanno ancora lanciato l'app su Android), #Twitter accelera ed estende S… - alepom : ? Mentre #Clubhouse è in difficoltà nello sviluppo (non hanno ancora lanciato l'app su Android), #Twitter accelera… - Digi_TO : #Clubhouse, il #social della #voce. Con 12 milioni di iscritti, di cui 500 mila in #Italia, è a tutti gli effetti l… - joongsvnrise : Che ansia l’app di clubhouse ora - maremmamaiaIa : @UCommentator2 Hai presente l’app Clubhouse? Spostala qua su Twitter, è letteralmente quello -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse l’app Clubhouse per Android non arriva e il nuovo social non tira più Libero Tecnologia