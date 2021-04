Caso Grillo, forse vicinissime le richieste di rinvio a giudizio. Mentre emerge una testimone in controtendenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Caso giudiziario del presunto stupro di gruppo che vede coinvolti come indagati Ciro Grillo e i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria potrebbe essere prossimo a una svolta. Da fonti vicine alla procura di Tempio Pausania, sentite dall’agenzia di stampa Agi, è infatti trapelato che l’ipotesi di ulteriori indagini «sembra di difficile applicazione». Il deposito delle richieste di rinvio a giudizio potrebbe quindi essere vicinissimo e arrivare già nelle prossime ore. Nel frattempo l’avvocato Gennaro Velle, legale Corsiglia, ha smentito che vi sia una qualche spaccatura tra i ragazzi o nel cosiddetto fronte di difesa degli avvocati, anche se ognuno segue singolarmente il proprio assistito, che risponde personalmente delle accuse a lui rivolte. Inoltre, Velle ha definito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilgiudiziario del presunto stupro di gruppo che vede coinvolti come indagati Ciroe i suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria potrebbe essere prossimo a una svolta. Da fonti vicine alla procura di Tempio Pausania, sentite dall’agenzia di stampa Agi, è infatti trapelato che l’ipotesi di ulteriori indagini «sembra di difficile applicazione». Il deposito delledipotrebbe quindi essere vicinissimo e arrivare già nelle prossime ore. Nel frattempo l’avvocato Gennaro Velle, legale Corsiglia, ha smentito che vi sia una qualche spaccatura tra i ragazzi o nel cosiddetto fronte di difesa degli avvocati, anche se ognuno segue singolarmente il proprio assistito, che risponde personalmente delle accuse a lui rivolte. Inoltre, Velle ha definito ...

