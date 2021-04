Cagliari: Cragno negativo, ora attende il via libera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Cagliari ritrova Cragno in vista della gara con il Napoli. Il portiere - contagiato dal covid in nazionale - è risultato negativo all'ultimo tampone: ora dovrà aspettare ulteriori visite mediche ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilritrovain vista della gara con il Napoli. Il portiere - contagiato dal covid in nazionale - è risultatoall'ultimo tampone: ora dovrà aspettare ulteriori visite mediche ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Cagliari, #Cragno negativo: il portiere è guarito e ci sarà contro il Napoli - sportli26181512 : Il Cagliari ritrova #Cragno in vista del Napoli: negativo al Covid: I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti in vis… - sscalcionapoli1 : Cagliari, Cragno negativo al tampone: già in campo contro il Napoli? #NapoliCagliari #ForzaNapoliSempre - NCN_it : #CAGLIARI, BUONE NOTIZIE PER #SEMPLICI: TORNA #CRAGNO CONTRO IL #NAPOLI? #NapoliCagliari - zazoomblog : Cagliari Cragno negativo al Covid: può tornare già contro il Napoli - #Cagliari #Cragno #negativo #Covid: -