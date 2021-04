Bnl | Assemblea nomina nuovo Cda | Munari presidente e Goitini ad**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - L'di Bnl, che ha approvato il bilancio 2020 di Bnl SpA nei termini proposti dal CdA nella seduta del 25 marzo scorso, ha provveduto a eleggere Andreae are ilConsiglio di Amministrazione - che resterà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 – e che risulta così composto: Roger Abravanel, Stefania Bariatti, Francesco Caio, Jean Patrick Clamon, Mario Girotti, Elena Patrizia, Thierry Alain Pierre Laborde, Giandomenico Magliano, Yves Paul Henry Martrenchar, Angelo Novati, Marina Rubini e Roberto Hugo Tito Pedro Tentori. IlCda, riunitosi successivamente all', hato Elena Patrizia ...