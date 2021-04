Arriva la Strega ma c’è la Juve | Pioli cosa fai con i diffidati?

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – A cinque giornate dal termine del campionato, i punti iniziano a pesare parecchio. A maggior ragione se il calendario offre ancora degli scontri diretti, in quel caso il peso specifico raddoppia. Ne sa qualil Benevento che ha cerchiato in rosso la data del 9 maggio, quando al “Ciro Vigorito” arriverà il Cagliari. Uno scontro salvezza thrilling, al quale iniziare a pensare subito dopo la trasferta di “San Siro” contro il Milan in programma sabato sera, ore 20:45. A uno scontro diretto dovrà però pensare anche alla formazione rossonera. Dopo il Benevento, il Diavolo sarà di scena allo “Stadium” per affrontare lantus in un faccia a faccia che potrebbe pesare parecchio in termini di qualificazione alla prossima Champions League. Motivo per il quale Stefanodovrà fare delle scelte in ...