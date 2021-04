Agnelli sul caso Suarez: “Si propose lui alla Juve con un sms. Ha gestito tutto Paratici” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il quotidiano La Repubblica, ha reso noto uno stralcio del verbale della testimonianza del Presidente Agnelli, in merito al caso Suarez, dove per molti mesi la Juve era stata al centro del ciclone. Questo un estratto della testimonianza di Agnelli rilasciata il 26 gennaio al Procuratore Raffaele Cantone: “Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare intorno a fine agosto, il nostro vicepresidente Nedved, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus. Tutta la trattativa l’ha gestita Paratici, in quel periodo noi sul mercato, ci stavamo muovendo anche su Dzeko.” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il quotidiano La Repubblica, ha reso noto uno stralcio del verbale della testimonianza del Presidente, in merito al, dove per molti mesi laera stata al centro del ciclone. Questo un estratto della testimonianza dirilasciata il 26 gennaio al Procuratore Raffaele Cantone: “Diricordo che durante un pranzo, svolto mi pare intorno a fine agosto, il nostro vicepresidente Nedved, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggiontus. Tutta la trattativa l’ha gestita, in quel periodo noi sul mercato, ci stavamo muovendo anche su Dzeko.” Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

