1 maggio zona rossa, arancione e gialla: spostamenti, regole (Di mercoledì 28 aprile 2021) Primo maggio, zona gialla, zona rossa e arancione con regole su spostamenti e gite, seconde case pranzi nei ristoranti, bar. La festa dei lavoratori, sabato, si intreccia con misure e divieti previsti dal decreto riaperture. Con il coprifuoco fino alle 22, cosa si può fare nelle varie regioni? Gran parte d'Italia è in zona gialla (Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento. zona arancione per Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, zona rossa per la Sardegna.

