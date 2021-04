?Esclusiva: Fiorentina, Gattuso resta in cima ma vuole una grande Viola. Su De Zerbi… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rino Gattuso resta la prima scelta della Fiorentina, confermiamo, il suo nome resta assolutamente in orbita. Ma ribadiamo quando raccontato pochi giorni fa: l’allenatore, profondamente impegnato nella corsa Champions con il Napoli, ha chiesto garanzie dal punto di vista tecnico, tra calciatori in scadenza di contratto tra poco più di un anno (Dragowski, Milenkovic, Pezzella) e situazioni al momento complicate (è fondamentale che Vlahovic prolunghi il suo impegno, oggi in scadenza nel 2023). Quindi, i dialoghi andranno avanti proprio seguendo questa linea, ci sono stati altri contatti nelle ultimissime ore: se Ringhio venisse accontentato diventerebbe il nuovo allenatore Viola.De Zerbi? Piace alla Fiorentina da gennaio, ma ha quasi accettato la proposta dello Shakhtar, confermando la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Rinola prima scelta della, confermiamo, il suo nomeassolutamente in orbita. Ma ribadiamo quando raccontato pochi giorni fa: l’allenatore, profondamente impegnato nella corsa Champions con il Napoli, ha chiesto garanzie dal punto di vista tecnico, tra calciatori in scadenza di contratto tra poco più di un anno (Dragowski, Milenkovic, Pezzella) e situazioni al momento complicate (è fondamentale che Vlahovic prolunghi il suo impegno, oggi in scadenza nel 2023). Quindi, i dialoghi andranno avanti proprio seguendo questa linea, ci sono stati altri contatti nelle ultimissime ore: se Ringhio venisse accontentato diventerebbe il nuovo allenatore.De Zerbi? Piace allada gennaio, ma ha quasi accettato la proposta dello Shakhtar, confermando la ...

