UOMINI E DONNE oggi, 27 aprile: Gianni Sperti critica Biagio (Di martedì 27 aprile 2021) Nuova puntata di UOMINI e DONNE; ieri è iniziata la messa in onda di una registrazione e oggi (27 aprile) assistiamo alla sua conclusione. Si parte da Angela, che ha di fronte Luca. Quest’ultimo chiede scusa alla donna per come sono andate le cose la settimana scorsa e per averla offesa sui social. L’opinionista Gianni non crede al passo indietro dell’uomo e sostiene che questo sia calcolato per ripulirsi l’immagine. Angela accetta le scuse dell’uomo, ma ribadisce il fatto di esserci rimasta male e che si è sentita ferita. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: Biagio e SARA, tutte le novità Interviene poi Martina, la corteggiatrice di Giacomo, volendo chiarire un punto fondamentale. Nelle scorse puntate, dopo aver visto l’esterna tra lui e la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 27 aprile 2021) Nuova puntata di; ieri è iniziata la messa in onda di una registrazione e(27) assistiamo alla sua conclusione. Si parte da Angela, che ha di fronte Luca. Quest’ultimo chiede scusa alla donna per come sono andate le cose la settimana scorsa e per averla offesa sui social. L’opinionistanon crede al passo indietro dell’uomo e sostiene che questo sia calcolato per ripulirsi l’immagine. Angela accetta le scuse dell’uomo, ma ribadisce il fatto di esserci rimasta male e che si è sentita ferita. Leggi anche:anticipazioni:e SARA, tutte le novità Interviene poi Martina, la corteggiatrice di Giacomo, volendo chiarire un punto fondamentale. Nelle scorse puntate, dopo aver visto l’esterna tra lui e la ...

