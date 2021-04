“Uno”: Ermal Meta e l’inno del nuovo singolo (Di martedì 27 aprile 2021) Il 30 aprile 2021 uscirà in radio il nuovo singolo “Uno” di Ermal Meta. Il brano fa parte dell’ultimo album “Tribù urbana” uscito lo scorso 12 marzo. Il cantante da una spiegazione del pezzo, come del resto fa per ogni brano. Cosa contestualizza Ermal Meta per “Uno”? Vi propongo qui di seguito le sue parole. Ermal Meta porta “Uno” al concertone del 1° Maggio? Dopo la pubblicazione di “No Satisfaction” e “Un milione di cose da dirti”, canzone portata sul palco di Sanremo, esce il terzo singolo estratto da “Tribù Urbana”. Il nuovo singolo di Ermal Meta si intitola “Uno” e verrà trasmesso in radio per la prima volta il prossimo 30 aprile 2021. Circolano voci che la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Il 30 aprile 2021 uscirà in radio il“Uno” di. Il brano fa parte dell’ultimo album “Tribù urbana” uscito lo scorso 12 marzo. Il cantante da una spiegazione del pezzo, come del resto fa per ogni brano. Cosa contestualizzaper “Uno”? Vi propongo qui di seguito le sue parole.porta “Uno” al concertone del 1° Maggio? Dopo la pubblicazione di “No Satisfaction” e “Un milione di cose da dirti”, canzone portata sul palco di Sanremo, esce il terzoestratto da “Tribù Urbana”. Ildisi intitola “Uno” e verrà trasmesso in radio per la prima volta il prossimo 30 aprile 2021. Circolano voci che la ...

Advertising

Carmi27251070 : #ermalmeta #uno iniziamo la giornata con una ventata di energia ????????il cielo è uno !!uno !!! ????????Ecco un brano per… - abbafati_katia : RT @rosanne_sammut: Nuovo singolo di #ermalmeta e ora lo vorremmo come inno ufficiale della Nazionale italiana per l'Euro 2021. ????????? @fam… - lxa12501 : ' 1 Palco. 32 Artisti. 14 Milioni di Cuori... Join The Beat! ?? L’8 Maggio, per la Giornata Mondiale della Croce Ro… - TizianaMati17 : RT @RadioSubasio: Ermal Meta, 'Uno' è il nuovo singolo... in radio dal 30 aprile! - _aarianna_ : RT @Almi__C: Ermal sarà uno dei protagonisti di #manyheartsonelove. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno Ermal Concerto Primo Maggio 2021: gli artisti sul palco e come seguire l'evento Concerto Primo Maggio Roma 2021 " uno dei più grandi ed attesi eventi musicali italiani, il Concertone del 1° maggio , torna con una ...Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario Michele Bravi Ermal ...

Uno, Ermal Meta: un inno alla gioia e unione (testo e audio del nuovo singolo) Ermal Meta, Uno, Testo [Strofa 1] Dai vicoli di Atene al centro di Dublino Hai visto come sembra un po' tutto più vicino? E noi voliamo sopra alle autostrade e le prigioni Come le voci, le nostre ...

"Uno" il nuovo singolo di Ermal Meta Radio Pico “Uno”: Ermal Meta e l’inno del nuovo singolo Il 30 aprile 2021 esce in radio il nuovo singolo "Uno" di Ermal Meta che parla di un inno alla gioia della condivisione in questo mondo che cade a pezzi ...

Many Hearts, One Love: concerto benefico in streaming con Malika Ayane, Ermal Meta, Enrico Ruggeri e tanti altri Milano - Sabato 8 maggio 2021 il Blue Note di Milano ospita l'evento Many Hearts, One Love , uno spettacolo in streaming ideato e co-prodotto da Casta Diva Group , Blue Note Milano e Barley A ...

Concerto Primo Maggio Roma 2021 "dei più grandi ed attesi eventi musicali italiani, il Concertone del 1° maggio , torna con una ...Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario Michele Bravi...Meta,, Testo [Strofa 1] Dai vicoli di Atene al centro di Dublino Hai visto come sembra un po' tutto più vicino? E noi voliamo sopra alle autostrade e le prigioni Come le voci, le nostre ...Il 30 aprile 2021 esce in radio il nuovo singolo "Uno" di Ermal Meta che parla di un inno alla gioia della condivisione in questo mondo che cade a pezzi ...Milano - Sabato 8 maggio 2021 il Blue Note di Milano ospita l'evento Many Hearts, One Love , uno spettacolo in streaming ideato e co-prodotto da Casta Diva Group , Blue Note Milano e Barley A ...