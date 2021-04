Traffico Roma del 27-04-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione piùin quest’ultima ora sulla Grande Raccordo Anulare in particolare per un precedente incidente sulla carreggiata esterna tra Casilina e Nomentana mentre rimane invariata la situazione sul interna dove sono sempre possibili rallentamenti tra la Casilina e l’appia maggiori rallentamenti ancora per un incidente anche sulla diramazioneSud Tra la barriera disud e il verso la capitale circolazione sostenuta sempre per chi va asulle tratto cittadino della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est e su quest’ultima tra via Tiburtina e via Salaria verso l’olimpico trafficate in direzione del centro Aurelia Flaminia Salaria infine da ieri mattina che continua ad essere interrotta per un grave incidente è il successivo ...