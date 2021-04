Tommaso Zorzi | la Zanicchi e Elettra Lamborghini contro di lui “perché lui …” interviene Alfonso Signorini

(Di martedì 27 aprile 2021)Zorsi, in questo periodo è sempre in televisione e il pubblico lo ama tantissimo. Anche un gigante come Maurizio Costanzo lo vuole in ogni puntata del Maurizio Costanzo Showda quando c’è lui l’età dei telespettatori del salotto televisivo del marito di Maria De Filippi è scesa tanto e i ragazzi che seguono il salotto televisivo più importante della tv sono tantissimi. E’ certamente il suo momento d’oro e questo influencer milanese dopo la partecipazione al grande fratello vip forse non si aspettava il successo che sta riscuotendo in quest’ultimo periodo. IvaZorsiZorsi è uno dei tre opinionisti de l’isola dei famosi, il reality che quest’anno è condotta da Ilary Blasi. Sono ...

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - scriptedariana : #TuckerMustGo #Pinkmoon #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda… - meeseungisreal : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini infastidite daa L'Isola dei Famosi? Ecco come stanno le cose tra i tre ...Il naufrago infatti ha alzato più volte la voce con i suoi compagni di squadra, venendo poi accusato dadi essere molto aggressivo .Ecco i cinque momenti “imperdibili” della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 26 aprile. Le presenze delle ospiti d’onore Asia Argento e Giulia Salemi movimentano un po’ il parter ...Tommaso Zorsi, in questo periodo è sempre in televisione e il pubblico lo ama tantissimo. Anche un gigante come Maurizio Costanzo lo vuole in ogni puntata del Maurizio Costanzo Show perché da quando c ...