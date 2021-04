S&P, con recovery fino a 6,5 punti percentuali aggiuntivi di PIL per l’Italia in 5 anni (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il piano Next Generation EU potrebbe far guadagnare 1,5 punti percentuali aggiuntivi di PIL all’Unione europea in uno scenario a basso impatto – nei prossimi cinque anni – e 4,1 punti percentuali in più in uno scenario ad alto impatto, a seconda della tempistica degli esborsi, dell’assorbimento dei fondi e dell’entità dei moltiplicatori della spesa pubblica. È quanto sostiene S&P Global Ratings in un nuovo report che analizza l’impatto dei fondi europei sui vari Stati nazionali. l’Italia potrebbe ottenere 6,5 punti percentuali aggiuntivi nello scenario migliore e 1,8 in quello peggiore (sono stimati impatti maggiori al nostro per Spagna, Grecia e Portogallo, minori per Germania e Francia). Per S&P ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il piano Next Generation EU potrebbe far guadagnare 1,5di PIL all’Unione europea in uno scenario a basso impatto – nei prossimi cinque– e 4,1in più in uno scenario ad alto impatto, a seconda della tempistica degli esborsi, dell’assorbimento dei fondi e dell’entità dei moltiplicatori della spesa pubblica. È quanto sostiene S&P Global Ratings in un nuovo report che analizza l’impatto dei fondi europei sui vari Stati nazionali.potrebbe ottenere 6,5nello scenario migliore e 1,8 in quello peggiore (sono stimati impatti maggiori al nostro per Spagna, Grecia e Portogallo, minori per Germania e Francia). Per S&P ...

