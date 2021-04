“Società scientifiche sempre al fianco dei medici in prima linea” (Di martedì 27 aprile 2021) “Durante la pandemia abbiamo avuto ben chiaro quello che poteva essere il contributo delle Società medico scientifiche nel supportare i medici in prima linea, su vari piani. Dal punto di vista tecnico-scientifico, con indicazioni e protocolli, ma anche dal punto di vista della tutela medico-legale per tutti gli operatori sanitari”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Domenico Gabrielli, consigliere nazionale Fism (Federazione Italiana Società Medico scientifiche), ricevuta questa mattina a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato Casellati, a pochi giorni dalla Giornata Nazionale per la Salute della Donna. “Le Società medico scientifiche – ricorda Gabrielli, che è anche presidente dell’Associazione nazionale ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) “Durante la pandemia abbiamo avuto ben chiaro quello che poteva essere il contributo dellemediconel supportare iin, su vari piani. Dal punto di vista tecnico-scientifico, con indicazioni e protocolli, ma anche dal punto di vista della tutela medico-legale per tutti gli operatori sanitari”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Domenico Gabrielli, consigliere nazionale Fism (Federazione ItalianaMedico), ricevuta questa mattina a Palazzo Giustiniani dalla presidente del Senato Casellati, a pochi giorni dalla Giornata Nazionale per la Salute della Donna. “Lemedico– ricorda Gabrielli, che è anche presidente dell’Associazione nazionale ...

Advertising

lifestyleblogit : 'Società scientifiche sempre al fianco dei medici in prima linea' - - italiaserait : “Società scientifiche sempre al fianco dei medici in prima linea” - giornaleradiofm : 'Società scientifiche sempre al fianco dei medici in prima linea': (Adnkronos Salute) - 'Durante la pandemia abbiam… - Rita50432255 : RT @SenatoStampa: Palazzo Giustiniani: incontro del @Pres_Casellati con le sei presidenti donne delle Società Scientifiche affiliate alla F… - Tiador61 : RT @SenatoStampa: Palazzo Giustiniani: incontro del @Pres_Casellati con le sei presidenti donne delle Società Scientifiche affiliate alla F… -