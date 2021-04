Scott Italia sponsor tecnico di BERGHEM#molamia 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Sono aperte sulla piattaforma ENDU e sul sito ufficiale le iscrizioni alla BERGHEM#molamia, l’evento cicloamatoriale promosso in Valle Seriana dalla Sc Gazzanighese del presidente Mauro Zinetti. L’ex professionista, con tutto il suo staff hanno ideato questa manifestazione diventata simbolo della rinascita, non solo sportiva, dopo i primi difficili mesi della pandemia da Coronavirus. La prima edizione si è svolta il 20 settembre 2020. Il tracciato di 154 chilometri totali prevedeva tratti di trasferimento alternati a tratti cronometrati. L’evento, fondato sulla valorizzazione e il rilancio del territorio, ha partecipato attivamente alla raccolta fondi di beneficenza da destinare all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in primissima linea nella lotta al Covid-19. La seconda edizione della BERGHEM#molamia si svolgerà domenica 13 giugno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Sono aperte sulla piattaforma ENDU e sul sito ufficiale le iscrizioni alla, l’evento cicloamatoriale promosso in Valle Seriana dalla Sc Gazzanighese del presidente Mauro Zinetti. L’ex professionista, con tutto il suo staff hanno ideato questa manifestazione diventata simbolo della rinascita, non solo sportiva, dopo i primi difficili mesi della pandemia da Coronavirus. La prima edizione si è svolta il 20 settembre 2020. Il tracciato di 154 chilometri totali prevedeva tratti di trasferimento alternati a tratti cronometrati. L’evento, fondato sulla valorizzazione e il rilancio del territorio, ha partecipato attivamente alla raccolta fondi di beneficenza da destinare all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in primissima linea nella lotta al Covid-19. La seconda edizione dellasi svolgerà domenica 13 giugno ...

Advertising

SimoneBonx : RT @FantasyVoice1: Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch arriva in Italia per @Librimondadori e segna l’inizio della saga The Gentlema… - FantasyVoice1 : Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch arriva in Italia per @Librimondadori e segna l’inizio della saga The Gen… - aDottore : @Quirinale @FranTardioli Ricordando la visita al #papà Domenico Pasculli, in campo d'#internamento durante la… - Stefano31570116 : @AotearoaLWC @ScottBaio Mi piace molto Scott Baio. Non era un Rimprovero. Saluti Dall'Italia ?? - Lyne_Scott : RT @believeinmusic_: gli stranieri su tik tok non finiranno mai di stupirmi: una ragazza ha fatto un video con scritto “cose che avrei volu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scott Italia Oscar 2021: vince Nomadland e si fa la storia Delusione per l'Italia: Laura Pausini non è riuscita a vincere nella categoria miglior canzone con ... David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher - Tenet Miglior scenografia Donald Graham Burt e Jan ...

L'esaurimento progressivo delle acque di falda del pianeta Lo sostengono in un articolo pubblicato su 'Science' Scott Jasechko e Debra Perrone dell'Università ...emerse non coperte dai ghiacci e circa metà di tutta l'acqua di falda del pianeta (per l'Italia, i ...

Scott Libarna, Agostinacchio ancora leader degli Internazionali d'Italia PIANETAMOUNTAINBIKE.IT Agli Assoluti d’Italia Enduro Borilli Racig a Piediluco vicino gli stranieri Freeman e Ruprecht 4^ e 5^ prova del Campionato Assoluti d’Italia Enduro Borilli Racing – Ufo Plast 2021 in Umbria curata dal Moto Club Racing Terni.

Italia, che grande bellezza! Ecco tutti i film che Hollywood sta girando nel nostro paese Dalla Sicilia alla Val d'Aosta, da Udine alla Sardegna, sono tanti i film hollywoodiani che si stanno realizzando nel nostro paese, con star come Patrick Dempsey, Lady Gaga e Javier Bardem. Ecco la ma ...

Delusione per l': Laura Pausini non è riuscita a vincere nella categoria miglior canzone con ... David Lee, Andrew Lockley eFisher - Tenet Miglior scenografia Donald Graham Burt e Jan ...Lo sostengono in un articolo pubblicato su 'Science'Jasechko e Debra Perrone dell'Università ...emerse non coperte dai ghiacci e circa metà di tutta l'acqua di falda del pianeta (per l', i ...4^ e 5^ prova del Campionato Assoluti d’Italia Enduro Borilli Racing – Ufo Plast 2021 in Umbria curata dal Moto Club Racing Terni.Dalla Sicilia alla Val d'Aosta, da Udine alla Sardegna, sono tanti i film hollywoodiani che si stanno realizzando nel nostro paese, con star come Patrick Dempsey, Lady Gaga e Javier Bardem. Ecco la ma ...