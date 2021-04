Renzi sulla scia di Salvini: "Il coprifuoco va tolto" (Di martedì 27 aprile 2021) “Io la penso come Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato”. Così Matteo Renzi nell’enews. “Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che - provocandolo sul coprifuoco - Salvini cada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Ma Salvini non ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata”, conclude. “Io ho - aggiunge l’ex premier - un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari, recuperiamo il buon senso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Io la penso come Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto ildelle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni ilandrào l’orario prolungato”. Così Matteonell’enews. “Regalare questa battaglia a, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che - provocandolo sulcada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Manon ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata”, conclude. “Io ho - aggiunge l’ex premier - un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari, recuperiamo il buon senso ...

