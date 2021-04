Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | salta la convivenza

(Di martedì 27 aprile 2021) La coppia,, nata all’interno del reality, il Grande Fratello Vip, pur amandosi, hanno deciso, contrariamente a quanto già annunciato, di non andare a convivere.al Gf VipA quanto rivelato, dall’ex velino in una recente intervista, la coppia, che abita in due città diverse, ha fatto una retromarcia circa il progetto di andare a vivere insieme. Le parole di, al riguardo, sono state: ” E’ abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

... soprattutto di stare da sola e crescere, ma il suo cammino si è incrociato con quello di. Lui aveva cominciato il suo percorso con Elisabetta Gregoraci , per cui si era preso una ...In questa circostanza la giovane fidanzata diha dapprima difeso la mamma, e successivamente si è scagliata contro tutti i naufraghi dell' Isola . L'influencer ha puntato il dito ...Giulia Salemi è stata ospite del programma di MediasetPlay Isola Party. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato chi dei gieffini vedrebbe bene all’Isola dei famosi 2021. La sua scelta è ca ...Ieri è andata in onda l’Isola dei Famosi e, tra le prove da sostenere per i naufraghi, c’era il, rullo di tamburi, bacio in apnea! Questa prova ha fatto tornare in mente ai telespettatori, ed in parti ...