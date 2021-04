Padova | poliziotti della Locale fermano un ragazzo di colore | “Ti stacco la testa”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 27 aprile 2021)undi. Undistava andando in bicicletta in centro a, non è riuscito a fermarsi all’altpoliziae in cinque l’hanno bloccato a terra tra le proteste dei passanti. Un poliziotto prendendolo per la gola, gli ha detto: “tila”. I passanti: “Vergognatevi, non ha fatto niente, lo state ammazzando”. Durante il pomeriggio del 25 aprile, in centro storico a, undiin sella alla sua bici da freestyle – appositamente fabbricata senza freni – non si è fermato all’alt...