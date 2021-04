Oscar 2021: la famiglia di Chadwick Boseman difende Anthony Hopkins (Di martedì 27 aprile 2021) La famiglia di Chadwick Boseman si è congratulata con Anthony Hopkins per la vittoria del Premio Oscar 2021 al Migliore attore protagonista e lo ha difeso dalle critiche ricevute. La famiglia di Chadwick Boseman si è congratulata con Anthony Hopkins in seguito alla sua vittoria del Premio Oscar 2021 come Migliore attore protagonista per The Father. I familiari di Boseman, inoltre, hanno difeso Hopkins dalle accuse ricevute a causa dei suoi mancati ringraziamenti al termine della cerimonia in diretta. Come riportato da The Guardian, Derrick Boseman si è congratulato con Anthony ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Ladisi è congratulata conper la vittoria del Premioal Migliore attore protagonista e lo ha difeso dalle critiche ricevute. Ladisi è congratulata conin seguito alla sua vittoria del Premiocome Migliore attore protagonista per The Father. I familiari di, inoltre, hanno difesodalle accuse ricevute a causa dei suoi mancati ringraziamenti al termine della cerimonia in diretta. Come riportato da The Guardian, Derricksi è congratulato con...

