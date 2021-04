“Nuovo lockdown? Preferisco vedere accatastarsi migliaia di corpi”, la presunta frase di Johnson svelata dall’ex consigliere Cummings (Di martedì 27 aprile 2021) Duro attacco dell’ex consigliere Cummings a Boris Johnson sulla gestione della pandemia in Gran Bretagna. LONDRA (INGHILTERRA) – Duro attacco dell’ex consigliere Cummings a Boris Johnson sulla gestione della pandemia in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo scorso autunno il premier britannico in una riunione di governo avrebbe confermato il suo no ad un lockdown ammettendo di “preferire vedere accatastarsi migliaia di corpi“. Una frase che lo stesso Boris Johnson non ha mai confermato e ha dichiarato che si tratta di spazzatura. Il braccio di ferro sembra essere destinato a durare ancora in futuro, ma Boris Johnson non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Duro attacco dell’exa Borissulla gestione della pandemia in Gran Bretagna. LONDRA (INGHILTERRA) – Duro attacco dell’exa Borissulla gestione della pandemia in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo scorso autunno il premier britannico in una riunione di governo avrebbe confermato il suo no ad unammettendo di “preferiredi“. Unache lo stesso Borisnon ha mai confermato e ha dichiarato che si tratta di spazzatura. Il braccio di ferro sembra essere destinato a durare ancora in futuro, ma Borisnon ...

