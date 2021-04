Musica in lutto, il cantante ucciso a soli 22 anni mentre incontrava i fan: “Ora riposa in pace” (Di martedì 27 aprile 2021) Aveva solo 22 anni il cantante ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un concerto privato. Il giovane è stato colpito da diversi proiettili mentre cantava a una festa privata e per lui non c’è stato scampo. Sul posto immediati i soccorsi chiamati dalle persone che avevano organizzato il party, ma per il cantante, colpito da una scarica di proiettili, non c’è stato niente da fare. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali e dalla prima ricostruzione della polizia, giunta sul posto dopo la chiamata d’emergenza, gli aggressori si sono introdotti nella villa in cui si svolgeva il concerto privato e hanno puntato pistole e fucili contro il cantante. “L’evento è avvenuto intorno alle 3:45 del mattino di domenica 25 aprile – si legge sui quotidiani – e il 22enne è morto per colpi di arma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Aveva solo 22ila colpi d’arma da fuoco durante un concerto privato. Il giovane è stato colpito da diversi proiettilicantava a una festa privata e per lui non c’è stato scampo. Sul posto immediati i soccorsi chiamati dalle persone che avevano organizzato il party, ma per il, colpito da una scarica di proiettili, non c’è stato niente da fare. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali e dalla prima ricostruzione della polizia, giunta sul posto dopo la chiamata d’emergenza, gli aggressori si sono introdotti nella villa in cui si svolgeva il concerto privato e hanno puntato pistole e fucili contro il. “L’evento è avvenuto intorno alle 3:45 del mattino di domenica 25 aprile – si legge sui quotidiani – e il 22enne è morto per colpi di arma ...

Advertising

_diana87 : If anything happens I love you è straziante. Il modo in cui hanno rappresentato il lutto attraverso la musica e le… - jazzitalia : Ciao Paolo, musica e Jazzitalia in lutto per la scomparsa del sassofonista Pietro Paolo Mannelli. Aveva 84 anni.… - Euroit01 : Musica in lutto. È scomparsa Milva, la «Pantera di Goro» - hunderi_cocco : RT @CorriereUmbria: Vasco Rossi: 'Grande Milva, grazie di tutto'. Gianna Nannini: 'Quella volta in aereo, io ero in pigiama...' #milva #vas… - hunderi_cocco : RT @TgrRaiToscana: Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morta #Milva. 81 anni, cantante e attrice, 'La Rossa' della musica italiana si era… -