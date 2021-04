Manchester United Roma, i tifosi caricano: «Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi» (Di martedì 27 aprile 2021) I tifosi della Roma caricano la squadra fuori da Trigoria: ecco i cartelloni affissi in vista del match contro il Manchester United Manchester United Roma è già cominciata. I tifosi della Roma hanno affisso fuori da Trigoria dei cartelloni ritraente Solskjaer e la famosa frase detta dopo il sorteggio che ha abbinato i Red Devils ai giallorossi: «Non li conosco, non li ho mai visti giocare». Il messaggio dei supporters capitolini è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi: «Fate IN modo CHE SI ricordi DI NOI!» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romanews.eu ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Idellala squadra fuori da Trigoria: ecco i cartelloni affissi in vista del match contro ilè già cominciata. Idellahanno affisso fuori da Trigoria dei cartelloni ritraentee la famosa frase detta dopo il sorteggio che ha abbinato i Red Devils ai giallorossi: «Non li conosco, non li ho mai visti giocare». Il messaggio dei supporters capitolini è molto chiaro e non lascia spazio a dubbi: «INCHE SIDI NOI!» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso danews.eu ...

