Liguria apripista per studio pandemia da acque reflue (Di martedì 27 aprile 2021) Per prevedere l'andamento della pandemia Covid con due settimane di anticipo rispetto ai tamponi, in Liguria è partito un monitoraggio in tempo reale delle acque reflue in 27 impianti di depurazione. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Per prevedere l'andamento dellaCovid con due settimane di anticipo rispetto ai tamponi, inè partito un monitoraggio in tempo reale dellein 27 impianti di depurazione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Liguria apripista Liguria apripista per studio pandemia da acque reflue Il progetto è stato presentato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal rettore dell'Università di Genova Federico Delfino e dal direttore generale di Arpal Carlo Emanuele Pepe insieme ...

