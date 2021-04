Le aperture dei quotidiani spagnoli: “Fair Play Ceferin” e “Real, attesa per l’arbitraggio Uefa di questa sera” (Di martedì 27 aprile 2021) I maggiori quotidiani spagnoli sono concentrati sulla partita di questa sera del Real Madrid contro il Chelsea per la semifinale d’andata di Champions League. Dopo le polemiche sulla Super Lega che hanno investito soprattutto il Real Madrid con l’Uefa i giornali si chiedono che arbitraggio sarà mettendo un po’ di pressione. Come, ad esempio, fa Marca che titola “Fair Play Ceferin” aggiungendo che “c’è attesa per l’arbitraggio Uefa di Makkelie dopo le polemiche sulla Super Lega“. As apre col titolo “Un ostacolo per il cammino verso Istanbul” riuferendosi ai blancos e delle difficoltà che possono incontrare stasera, difficoltà non solo tecniche ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) I maggiorisono concentrati sulla partita didelMadrid contro il Chelsea per la semifinale d’andata di Champions League. Dopo le polemiche sulla Super Lega che hanno investito soprattutto ilMadrid con l’i giornali si chiedono che arbitraggio sarà mettendo un po’ di pressione. Come, ad esempio, fa Marca che titola “” aggiungendo che “c’èperdi Makkelie dopo le polemiche sulla Super Lega“. As apre col titolo “Un ostacolo per il cammino verso Istanbul” riuferendosi ai blancos e delle difficoltà che possono incontrare sta, difficoltà non solo tecniche ...

Advertising

agorarai : 'Le riaperture erano auspicate ma io temo che un prezzo da pagare lo avremo con queste aperture, e sarà un rialzo d… - visitmuve_it : @DucaleVenezia e @MuseoCorrer hanno riaperto oggi le proprie sale in sicurezza. Con @lindagiovi Presidente del Cons… - NicolaPorro : ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecc… - giogandola98 : RT @NicolaPorro: ?? Ci mancava l’appello dei professoroni a #Draghi per invocare il #lockdown contro le “tenebre” delle aperture. Ecco chi s… - tuttoatalanta : PRIME PAGINE - Le aperture dei maggiori quotidiani nazionali: 'Coprifuoco, stop del Viminale'… -