La lezione di Barnier sull'Europa (Di martedì 27 aprile 2021) Il Parlamento europeo oggi ha votato a favore della ratifica dell'accordo commerciale e di partnership tra l'Ue e il Regno Unito che regolerà le relazioni tra le due sponde della Manica nell'èra post Brexit. Il risultato sarà annunciato mercoledì mattina, ma l'esito è scontato. Il via libera permette di evitare definitivamente il ritorno dei dazi e delle quote della Wto, che avrebbero avuto un effetto dirompente sull'economia britannica e (in misura minore) europea. Gli effetti della Brexit reale si fanno comunque sentire. Secondo i dati Eurostat di gennaio e febbraio, le esportazioni dell'Ue verso il Regno Unito sono calate del 20,2 per cento rispetto allo scorso anno, mentre quelle britanniche sono crollate del 47 per cento. Rimangono inoltre diversi problemi. Il più allarmante riguarda l'Irlanda del nord, dove è tornata la violenza a causa del compromesso voluto da Boris Johnson ...

