La Leotta sbotta sui social: "Non sono una mangiauomini" (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo settimane di pettegolezzi sulla sua vita sentimentale l'inviata sportiva ha rotto il silenzio. La sua replica seccata dopo l'ultimo rumors che la voleva vicina al vice presidente della Roma Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo settimane di pettegolezzi sulla sua vita sentimentale l'inviata sportiva ha rotto il silenzio. La sua replica seccata dopo l'ultimo rumors che la voleva vicina al vice presidente della Roma

Advertising

nedacanyaman2 : RT @blogtivvu: Diletta Leotta sbotta sui social: Can Yaman interviene, la verità sulla crisi e il presunto terzo uomo - CaffeFou : La Leotta sbotta sui social: 'Non sono una mangiauomini' - StraNotizie : Diletta Leotta sbotta: il duro sfogo sulla storia con Can Yaman e i rumor sul flirt con Ryan Friedkin… - blogtivvu : Diletta Leotta sbotta sui social: Can Yaman interviene, la verità sulla crisi e il presunto terzo uomo… - lifestyleblogit : Diletta Leotta sbotta su Instagram: 'Basta gossip spazzatura su di me!' - -