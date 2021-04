Isola 2021, c’è del tenero tra Francesca Lodo e Gilles Rocca? Le parole di lui sconvolgono (Di martedì 27 aprile 2021) Ormai sono in tanti a pensare che tra Francesca Lodo e Gilles Rocca ci sia qualcosa di inespresso – che il naufrago probabilmente non vuole ammettere neanche con se stesso – e il fatto che lui non abbia voluto fare con lei una prova che prevedeva un bacio (a stampo) sott’acqua, secondo molti non fa che confermarlo. L’attore, infatti, si è giustificato affermando: “Io ho fatto tanti film con scene di sesso importanti, ma qui non sono integro mentalmente”. Ha continuato affermando di non voler fare la prova del bacio non per la gelosia della fidanzata Miriam Galanti, visto che capirebbe, dal momento che sono entrambi attori, ma perché ci penserebbe tutta la settimana e starebbe male con se stesso, andrebbe in crisi. Al di là della reazione di Ilary Blasi – che ha sbottato, visibilmente innervosita: “Scusa ma non ha senso ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 aprile 2021) Ormai sono in tanti a pensare che traci sia qualcosa di inespresso – che il naufrago probabilmente non vuole ammettere neanche con se stesso – e il fatto che lui non abbia voluto fare con lei una prova che prevedeva un bacio (a stampo) sott’acqua, secondo molti non fa che confermarlo. L’attore, infatti, si è giustificato affermando: “Io ho fatto tanti film con scene di sesso importanti, ma qui non sono integro mentalmente”. Ha continuato affermando di non voler fare la prova del bacio non per la gelosia della fidanzata Miriam Galanti, visto che capirebbe, dal momento che sono entrambi attori, ma perché ci penserebbe tutta la settimana e starebbe male con se stesso, andrebbe in crisi. Al di là della reazione di Ilary Blasi – che ha sbottato, visibilmente innervosita: “Scusa ma non ha senso ...

