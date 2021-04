Inter da Champions? Ecco la ricetta: Conte, i giovani e... due colpi low cost (Di martedì 27 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

pisto_gol : Laz-Mil 3:0 Due gol di Correa, uno di Immobile rilanciano una bella Lazio e per la 1^volta il Milan è fuori dalla C… - realvarriale : Prepotente ritorno in zona #Champions per @OfficialSSLazio che travolge @acmilan con 2 gol di #Correa e uno di… - ZZiliani : Ribadisco: devono escludere dalla #Champions #Real, #City e #Chelsea, andare avanti con #PSGDortmund e #PortoLipisa… - mariobidi : RT @GianniJ08: Quattro squadre per due posti Champions Tengo fuori l'Atalanta che secondo me nei primi 4 ci arriva e chiaramente l'Inter vi… - _Sam_Pick : @PinoMeazza @verok_cal Vabbe ma Milan e Inter in Champions sarebbe stato bello -