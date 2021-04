In Ratchet & Clank: Rift Apart c'è un po' di Mass Effect: la doppiatrice di 'FemShep' presta la sua voce a Rivet (Di martedì 27 aprile 2021) In attesa del nuovo State of Play previsto per questa settimana dove verranno svelati anche diversi indie che arriveranno su PlayStation 5, gli sviluppatori di Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games, condividono nuovi dettagli riguardo il gioco, in particolare su Rivet. Dopo aver pubblicato ieri un nuovo trailer di gioco per il titolo esclusivo per PS5, l'account Twitter ufficiale di Insomniac ha anche rivelato che la doppiatrice dietro la misteriosa Lombax non è altro che Jennifer Hale, che è in particolare riconosciuta come la voce di FemShep nella serie Mass Effect. Ovviamente Hale ha fornito la sua voce a molti altri titoli di videogiochi come Baldur's Gate, Star Wars: ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) In attesa del nuovo State of Play previsto per questa settimana dove verranno svelati anche diversi indie che arriveranno su PlayStation 5, gli sviluppatori di, Insomniac Games, condividono nuovi dettagli riguardo il gioco, in particolare su. Dopo aver pubblicato ieri un nuovo trailer di gioco per il titolo esclusivo per PS5, l'account Twitter ufficiale di Insomniac ha anche rivelato che ladietro la misteriosa Lombax non è altro che Jennifer Hale, che è in particolare riconosciuta come ladinella serie. Ovviamente Hale ha fornito la suaa molti altri titoli di videogiochi come Baldur's Gate, Star Wars: ...

