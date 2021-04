Ilary Blasi litiga con Gilles Rocca, Tommaso Zorzi a microfono spento: “È insopportabile” (Di martedì 27 aprile 2021) Ilary Blasi durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto un battibecco con Gilles Rocca che si è rifiutato di concorrere ad una prova ricompensa che consisteva in un bacio in apnea con Francesca Lodo. I naufraghi, divisi a coppie, si sono sfidati a suon di apnee per vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana, ma Francesca Lodo non ha potuto partecipare perché il suo partner, Gilles Rocca, si è rifiutato di giocare per rispetto della sua fidanzata Miriam. Ce la ricordavamo diversa questa scena di Lilli e il Vagabondo… #Isola pic.twitter.com/8SFah8znPo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021 “Il problema l’ho io, qua sembra tutto artefatto, io nella vita faccio l’attore ed ho baciato tantissime donne per mestiere, la questione è che qua non c’è l’integrità ... Leggi su biccy (Di martedì 27 aprile 2021)durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto un battibecco conche si è rifiutato di concorrere ad una prova ricompensa che consisteva in un bacio in apnea con Francesca Lodo. I naufraghi, divisi a coppie, si sono sfidati a suon di apnee per vincere un piatto di spaghetti all’amatriciana, ma Francesca Lodo non ha potuto partecipare perché il suo partner,, si è rifiutato di giocare per rispetto della sua fidanzata Miriam. Ce la ricordavamo diversa questa scena di Lilli e il Vagabondo… #Isola pic.twitter.com/8SFah8znPo — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2021 “Il problema l’ho io, qua sembra tutto artefatto, io nella vita faccio l’attore ed ho baciato tantissime donne per mestiere, la questione è che qua non c’è l’integrità ...

Advertising

robertaqueraldi : RT @SamuelMontegra1: Non vorrei mai una persona che mi guardasse come Ilary Blasi guarda Giulia Salemi. ???? #isola - zazoomblog : Jeda lettera d’amore per la fidanzata Vera Gemma: la reazione di Ilary Blasi - #lettera #d’amore #fidanzata #Gemma… - EmanueleNovizio : Un comportamento 'degno di nota' per Gilles, che tra l'altro rifiuta di baciare una bella ragazza come Francesca Lo… - maccario_marta : RT @oocisola: Ilary Blasi e il gruppo dei positivi #isola - maccario_marta : RT @Yledi1: Ilary Blasi non è una conduttrice . Ilary Blasi è uno stile di vita . #isola #tommasozorzi -