I media cinesi censurano la vittoria di Chloé Zhao agli Oscar 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista, i media cinesi non hanno praticamente dato notizia dei premi conferiti dall’Academy. Che ora ha altri problemi: i dati d’ascolto allarmanti (-58% rispetto all’edizione 2020) (Foto: Wikipedia)Con i tre premi conquistati dal suo film Nomadland, Chloé Zhao si è imposta agli Oscar 2021 appena passati, infrangendo anche qualche record: è infatti stata la prima donna asiatica, la prima donna cinese e la prima donna di colore ad aggiudicarsi il riconoscimento prestigioso della Miglior regia. Nonostante questi traguardi, però, in patria le sue vittorie sono praticamente passate sotto silenzio: secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter nelle ore immediatamente successive alla cerimonia ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista, inon hanno praticamente dato notizia dei premi conferiti dall’Academy. Che ora ha altri problemi: i dati d’ascolto allarmanti (-58% rispetto all’edizione 2020) (Foto: Wikipedia)Con i tre premi conquistati dal suo film Nomadland,si è impostaappena passati, infrangendo anche qualche record: è infatti stata la prima donna asiatica, la prima donna cinese e la prima donna di colore ad aggiudicarsi il riconoscimento prestigioso della Miglior regia. Nonostante questi traguardi, però, in patria le sue vittorie sono praticamente passate sotto silenzio: secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter nelle ore imtamente successive alla cerimonia ...

Advertising

Mariovoce : RT @wireditalia: Indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista, i media cinesi non hanno praticamente dato notizia dei pr… - gemin_steven98 : RT @wireditalia: Indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista, i media cinesi non hanno praticamente dato notizia dei pr… - wireditalia : Indispettiti dalle dichiarazioni antipatriottiche della regista, i media cinesi non hanno praticamente dato notizia… - GianlucaOdinson : Oscar 2021 – Il silenzio dei media cinesi sulla vittoria di Chloé Zhao - irepop94 : RT @LEEpedrazzi: #Oscar2021 – Il silenzio dei media cinesi sulla vittoria di #ChloeZhao -