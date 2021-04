Germania, governo approva Recovery Plan (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Anche il Recovery Plan tedesco ha come elementi cardine digitalizzazione e clima, in linea con le direttrici tracciate dal Next Generation EU, il piano europeo per garantire la ripresa dopo la pandemia ed uno scatto avanti negli obiettivi di crescita sostenibile. Il Consiglio dei Ministri di Berlino ha approvato oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tedesco che sarà inviato a Bruxelles entro la scadenza del 30 aprile. Lo ha confermato oggi il portavoce de governo tedesco Steffen Seibert, durante una conferenza stampa a Berlino, spiegando che il Piano è stato messo a punto “in seguito ad un intenso dialogo con la Commissione europea”. Il via libera al Recovery tedesco arriva subito dopo che la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità del Next Generation EU, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Anche iltedesco ha come elementi cardine digitalizzazione e clima, in linea con le direttrici tracciate dal Next Generation EU, il piano europeo per garantire la ripresa dopo la pandemia ed uno scatto avanti negli obiettivi di crescita sostenibile. Il Consiglio dei Ministri di Berlino hato oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tedesco che sarà inviato a Bruxelles entro la scadenza del 30 aprile. Lo ha confermato oggi il portavoce detedesco Steffen Seibert, durante una conferenza stampa a Berlino, spiegando che il Piano è stato messo a punto “in seguito ad un intenso dialogo con la Commissione europea”. Il via libera altedesco arriva subito dopo che la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità del Next Generation EU, ...

