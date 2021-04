E’ morto il padre di Gabriel Garko: “Ciao papà fai buon viaggio” (Di martedì 27 aprile 2021) Ha scelto tre foto Gabrile Garko per dire addio al suo papà, è lui ad avere scritto pochi minuti fa un post con la notizia della morte di suo padre. “Ciao papà… fai buon viaggio” poche parole e quei tre cuori rossi che parlano della sua famiglia. In uno scatto suo padre da giovane, la somiglianza è evidente e Gabriel Garko la sottolinea mentre sceglie anche le altre foto. Un’immagine dei suoi genitori giovanissimi, ancora un’altra, fino a quella più recente dove Gabriel è tra loro due, in posa, felice tra la mamma e il papà. Negli ultimi giorni Garko aveva confidato che il padre stava male, che al momento non c’era niente di più importante che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 aprile 2021) Ha scelto tre foto Gabrileper dire addio al suo, è lui ad avere scritto pochi minuti fa un post con la notizia della morte di suo. “… fai” poche parole e quei tre cuori rossi che parlano della sua famiglia. In uno scatto suoda giovane, la somiglianza è evidente ela sottolinea mentre sceglie anche le altre foto. Un’immagine dei suoi genitori giovanissimi, ancora un’altra, fino a quella più recente doveè tra loro due, in posa, felice tra la mamma e il. Negli ultimi giorniaveva confidato che ilstava male, che al momento non c’era niente di più importante che ...

