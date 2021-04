De Luca: “Draghi? Male suo intervento su risorse destinate al Sud” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho ascoltato la replica del Presidente Draghi relativa alle risorse per il Sud. Ho tirato un sospiro di sollievo quando il Presidente ha terminato questa parte del suo intervento”, così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in merito alle dichiarazioni di Mario Draghi. “Se fosse andato avanti per qualche altro minuto, avremmo appreso – prosegue – che il Sud deve restituire qualche centinaio di miliardi al resto del Paese. Nessun riferimento al divario di spesa storica. E anche la colpa di non saper progettare e spendere. Nessuna analisi differenziata fra i diversi territori e istituzioni nel Sud, dove si ritrovano certamente aree di clamorosa inefficienza (e tollerate colpevolmente per anni dai governi centrali) ma anche realtà e classi dirigenti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho ascoltato la replica del Presidenterelativa alleper il Sud. Ho tirato un sospiro di sollievo quando il Presidente ha terminato questa parte del suo”, così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo Dein merito alle dichiarazioni di Mario. “Se fosse andato avanti per qualche altro minuto, avremmo appreso – prosegue – che il Sud deve restituire qualche centinaio di miliardi al resto del Paese. Nessun riferimento al divario di spesa storica. E anche la colpa di non saper progettare e spendere. Nessuna analisi differenziata fra i diversi territori e istituzioni nel Sud, dove si ritrovano certamente aree di clamorosa inefficienza (e tollerate colpevolmente per anni dai governi centrali) ma anche realtà e classi dirigenti ...

